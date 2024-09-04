"دهب و150 ألف جنيه".. الأمن يضبط المتهمين بسرقة شقة موظف في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على متهمين بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية ملك موظف بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف بأحد البنوك يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الرئيسي "فني صيانة وهو ابن عم المبلغ" وبرفقته سائق "عاطل".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.