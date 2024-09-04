شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن حقيقة ما تم هو سقوط جزء من سقف الصالة بالدور الثانى فوق الأرضى بالعقار الكائن فى 3 حارة الفرن من شارع إسكندر مينا بحى حدائق القبة، والمكون من أرضى و4 أدوار، دون إصابات وتم إخلاء العقار من السكان احترازيًا وعددهم 8 أسر.

وأصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قراراً بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة هذا العقار والعقارات المجاورة له مع التنبيه على رئيس الحى بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

وأهابت محافظة القاهرة بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات .