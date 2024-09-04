شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء الكويت: مصر أكبر شريك تجارى لتركيا فى القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، فى تقرير لها اليوم عقب وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة التركية أنقرة، أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لتركيا فى القارة الإفريقية فيما تعد تركيا أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية إلى الاسواق الأوروبية ، كما يعلم البلدان أهمية الثقل الجغرافى الاستراتيجى لبعضهما بعدما حققت معدلات التجارة البينية خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ إذ بلغ حجم التبادل التجارى عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.



وأضافت أن مصر وتركيا تربطهما اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين خلال فترة لا تزيد على 12 عاما من تاريخ التصديق وبموجب هذه الاتفاقية تعفى الصادرات الصناعية المصرية إلى تركيا من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتى تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.



كما رحب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى (إكس) فى الكويت بالتقارب المصرى التركى وزيارة الرئيس السيسى لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركى مما يؤكد التوافق بين البلدين فى العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وفى ظل التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.