شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين موقف عدد من المشروعات المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعًا اليوم مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية وعدد من قيادات الوزارة، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو دراسة المشروعات المتعثرة بالمحافظات والوقوف على أسباب تعثرها وسرعة دخولها الخدمة، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة أسباب تعثر تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وفى بداية الاجتماع أشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء عمرو عبد المنعم، موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التدخل لحل بعض المشكلات والمعوقات التى واجهت عددًا من المشروعات فى بعض القطاعات على أرض المحافظات واستكمال تنفيذها ودخولها الخدمة.

كما تم الإشارة إلى المشروعات المتعثرة فى مختلف القطاعات الخدمية ومن بينها موقف مصانع إنتاج الوجبة المدرسية، والوضع الراهن لتلك المصانع من حيث الطاقات الإنتاجية القصوى، وحجم الإنتاج الفعلى، وحجم التوزيع، وكذا موقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وموقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعى التابع لصندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان الموجودة على أرض المحافظات بالإضافة إلى موقف مشروع قرى الظهير الصحراوى.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.

وأكدت د. منال عوض، سعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعظيم الاستفادة من كافة الاستثمارات التى ضختها الدولة خلال الفترة الماضية فى كافة المشروعات التى تعثرت وواجهت تحديات أو مشكلات ولم يتم استكمالها وتوصيل المرافق والخدمات المختلفة لبعض المشروعات خاصة فى مجال الإسكان بما يساهم فى الانتهاء من هذه المشروعات.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق مع السادة المحافظين على سرعة المتابعة والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بكافة المشروعات المتعثرة التى تم استعرضها خلال الاجتماع والتى تختص جميع القطاعات الخدمية والتنموية سواء الصحة والشباب والرياضة والإسكان، لسرعة وضع حلول لتلك المشكلات ونهو تعثرها لتحقيق الاستفادة منها للدولة والمواطنين بالمحافظات.