شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تاريخية.. الرئيس السيسى في أنقرة.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "زيارة تاريخية.. الرئيس السيسى من أنقرة: بدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا.. نطالب بالوقف الفورى لإطالق النار فى غزة ورفض التصعيد الإسرائيلى الحالى فى الضفة الغربية.. توافقنا على التشاور بني مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا.. مجلس التعاون الاستراتيجى نقلة نوعية فى كل المجالات بين البلدين.. أردوغان: مصر وتركيا لديهما موقف مشترك من الوضع الفلسطينى.. ونتنياهو يدفع العالم إلى الخطر.

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