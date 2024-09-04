وزير الشئون النيابية يستقبل وفد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، الموافق ٤ سبتمبر 2024، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور حاتم متولي،عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، ووفد من أعضاء الأمانة الفنية للتحالف.

وفي مستهل اللقاء، قدمت السفيرة نبيلة مكرم التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد، متمنية له دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة المقبلة في ظل الدور المهم والمحوري الذي تضطلع به الوزارة بعد إضافة مهام التواصل السياسي إليها.

وخلال اللقاء؛ تحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن جهود التحالف الوطني بجميع ربوع مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستعرضت مختلف المبادرات والخدمات والمساعدات الإنسانية والتدخلات الطارئة التي تمت بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وقُدمت لكافة فئات المجتمع المصرى من الأطفال والشباب والسيدات وكبار السن.

ومن جانبه؛ أعرب المستشار محمود فوزي عن شكره وتقديره لزيارة السفيرة نبيلة مكرم ووفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني، ذلك الكيان الكبير الذي ألف بين كافة أذرع العمل التطوعي والأهلي التنموي، و نجح بخدماته ومبادراته في الوصول للفئات الأولى بالرعاية بكافة محافظات مصر دون استثناء.

وأشار "فوزي" إلى أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسمح بتعزيز التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، ويفتح نافذة جديدة للعمل المشترك والتعاون قطاعيًا وجغرافياً بما يحقق أفضل النتائج على الأرض، مؤكدًا على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليس مجرد تنظيم أو مظلة تجمع بين المؤسسات، بل هو مؤيسة مستدامة ومحورية نحو حشد و توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لإرساء مبادى التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التكاتف المجتمعي وتعظيم الأثر.

وأضاف أن الوزارة حريصة على التواصل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجانبين.