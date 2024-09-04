الجيزة: فتح شارع أبو عبيدة بن الجراح بعد رفع التعديات والإشغالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام؛ لتحقيق الانضباط بالشارع.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع أبو عبيدة بن الجراح المتفرع من شارع فيصل حتى شارع علي عفت الاتوسبير، وذلك بعد رفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية، وهو الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق، ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع؛ لضمان عدم عودة المخالفات مجددًا، باعتباره أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الملك فيصل.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي الهرم بمتابعة طه عبد الصادق، رئيس الحي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.