مصدر: نتنياهو يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".