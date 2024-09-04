مصدر: نتنياهو يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
قال مصدر رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
قال مصدر رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية