الأحد.. الصحفيين تناقش ملف القيد وتطوير ضوابطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

دعت نقابة الصحفيين، أأعضاءها لحضور اجتماع على هامش أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الساعة السادسة مساء الأحد المقبل 8 سبتمبر 2024م، لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

ويأتي عقد الاجتماع فى ظل استجابة دعوة خالد البلشى نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التى تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة.

ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعًا آخر نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات وتطويرها؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس النقابة بشكل عاجل للعمل على تنفيذها مباشرة حتى تكون قواعد القيد، والتحاق الزملاء الجدد بالنقابة معبرة عن توافق الجمعية العمومية، وتطلعات الزملاء لممارسة العمل الصحفي.

اقرأ أيضا:

يسد باب التلاعب.. "مواطنون ضد الغلاء": الدعم النقدي يوصل الدعم لمستحقيه

ظواهر جوية وتراجع حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

نقابة الصحفيين تُقر قواعد جديدة للمنتسبين من الخارج وأساتذة الصحافة والإعلام

...