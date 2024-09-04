"أوضاع مُخلة مع شباب عرب".. حبس فتاة ضبطت داخل كافيه بتهمة الدعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قررت جهات التحقيق، حبس فتاة لاتهامها بممارسة أعمال الدعارة داخل أحد الكافيهات الشهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في دائرة قسم شرطة الجيزة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة لاتهامها بممارسة الدعارة داخل أحد الكافيهات في دائرة قسم شرطة الجيزة.

وكشفت التحريات أنه خلال مرور دورية أمنية، لاحظت بأحد الكافيهات فتاة تؤدي بعض الحركات المُخلة لبعض الأشخاص يحملون جنسيات عربية.

وعلى الفور، ألقت القوة الدورية القبض على الفتاة داخل الكافية، وعرضتها على الجهات المختصة، التي وجهت لها تهمة الدعارة، والقيام بأداء حركات راقصة.