نشرة التوك شو| لائحة جديدة للانضباط المدرسي.. ونجاح تصنيع أول سيارة كهربائية محليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

تامر أمين: التعاون المصري التركي سيمتد تأثيره على المنطقة بأكملها

علق الإعلامي تامر أمين على الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، والتي التقى خلالها بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية للزيارة وما تحمله من آفاق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن مصر وتركيا بأنهما بلدان مهمان في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أنهما يضمان اقتصادات كبيرة وبنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، مما يجعل التعاون بينهما أمرًا حيويًا ومؤثرًا على المنطقة بأكملها.

لائحة الانضباط بالمدارس.. عقوبة التخلف عن الطابور وعدم الالتزام بالزي

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

وأوضح القرار أن مخالفات السلوك تُصنف إلى أربعة مستويات وذلك حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية.

أحمد موسى: أردوغان خالف البروتوكول التركي باستقبال الرئيس السيسي في المطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى تركيا ومقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لها تداعيات كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والدولية بين البلدين.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك رؤية وقدرة استراتيجية لقراءة الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والإقليم.

وتابع موسى: أردوغان خالف البروتوكول التركي باستقبال الرئيس السيسي في مطار أنقرة في وجود حرس الشرف والانتقال بصحبته إلى القصر الرئاسي في نفس السيارة لاستكمال مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الرئاسة.

"البحث العلمي" تكشف تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية محليًا

أعلنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال نائب وزير البحث العلمي والتكنولوجيا، نجاح تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع بنسبة 100%، بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية بهدف توطين هذه الصناعة في مصر.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة TEN، أشارت الفقي إلى أن عملية التصنيع بدأت بتدريبات مكثفة لعدد من الفرق البحثية المصرية في الصين، فضلا عن استقدام خبراء صينيين للعمل في مصر والإشراف على المراحل التصنيعية.

وتمكنت الوزارة من تأسيس مصنع متخصص في تصنيع السيارات الكهربائية، وخضع هذا المصنع لإشراف صيني دقيق للتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ولإيجاد منتج محلي يتمتع بالجودة والتنافسية في الأسواق العالمية.

هيئة الدواء: مضاعفة كميات الأدوية المنتجة لتغطية السوق المصرية

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن عملية إنتاج الدواء تعتمد على مادة فعالة ومواد أخرى تكون لها وظائف مختلفة وهي المادة غير الفعالة.

وأوضح رجائي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على توفير مواد خام كثيرة غير فعالة تدخل في معظم المستحضرات، مشيرا إلى أن المادة غير الفعالة تكون واحدة في أغلب الأدوية.

وتابع رئيس هيئة الدواء، أن الفاتورة الاستيرادية للمادة غير الفعالة تتراوح ما بين 80 و90 مليون دولار سنويا، مشيدا بعملية طرح مبادرة الشراء الموحد لجمع المادة غير الفعالة، حيث أن المصانع بها 11 خط إنتاج لتصنيع المواد غير الفعالة، أهمها شركة النصر المصنعة للمواد الفعالة وغير الفعالة.