"حياة المساجين".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو على تيك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقاطع الفيديو التمثيلية التي انتشرت عبر تطبيق "تيك توك"، والتي ظهرت فيها مجموعة من الأشخاص يدّعون أنهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكشفت التحقيقات أن المقطع أظهر شخصًا مقيمًا بالمنيا، ومطلوب ضبطه في قضية معينة، برفقة ثلاثة آخرين، جميعهم لديهم معلومات جنائية. قام هؤلاء الأشخاص بتمثيل مشاهد داخل إحدى المنازل تحت الإنشاء، بدلاً من أن تكون التصوير داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كما زُعم.

وتبين أن الهدف من هذه التمثيليات كان زيادة نسب المشاهدة على التطبيق لتحقيق مكاسب مادية. بعد التأكد من الواقعة، قامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتورطين في هذه الحيلة.