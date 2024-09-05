تأييد حبس المتهم بسرقة فيلا مهاجم بيراميدز 6 أشهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:



قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برفض الاستئناف المقدم من المتهم بسرقة شقة فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز، وتأييد حكم حبسه 6 أشهر.



وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة فيلا اللاعب بالقاهرة الجديدة، واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق نادي بيراميدز في واقعة سرقة مسكنة بالقاهرة الجديدة.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة سرقة اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق نادي بيراميدز للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت، جهات التحقيق، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة سرقة اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق نادي بيراميدز.

وكشفت التحريات، أن خادم اللاعب وراء ارتكاب واقعة السرقة، حيث هرب للخارج قبل ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.