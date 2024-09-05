حادث طعن مروع وجريمة الميكروفون وكلب شرس.. 24 ساعة ساخنة في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حادث طعن مروع وسيدة تضرم النار في جسدها ومشاجرة الأصدقاء تلخص 24 ساعة لم تهدأ فيها أقسام الشرطة بالجيزة.

البداية من قسم شرطة الجيزة، أنهى شاب حياة صديقه بطعنات نافذة اخترقت الجزء العلوي من جسده على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات مالية، وأمكن ضبط المتهم وسلاح الجريمة.

الجريمة تكررت في الوراق ودفع سائق حياته ثمن معاتبته لآخر على تسببه في إزعاج الأهالي بإصراره على الغناء وبث صوته عبر ميكروفون فعاقبه الأخير بغرز نصل سلاحه الأبيض في صدره فأرداه قتيلا.

بالعودة إلى قطاع الغرب، سئمت ربة منزل الحياة وشرعت في التخلص من حياتها بسكبها مادة بترولية على جسدها وأضرمت بعدها النيران في نفسها قبل أن ينقلها الأهالي إلى المستشفى للعلاج من حروق طالت أماكن متفرقة منها.

بعيدًا عن لغة الدم وتحديدًا صحراء الشيخ زايد شهد كمبوند حادث عقر جديد ضحيته سيدة وفتاة تعرضتا لاعتداء من كلب ملك مدير مستشفى، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى وإسعافهما فيما استدعت الشرطة المشكو في حقه.