قوافل طبية وأنشطة.. الجيزة: بحث آليات تدشين المشروع القومي للتنمية البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، باتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعداد لتدشين المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وأكد "النجار"، بحسب بيان الجيزة، الخميس، ضرورة أن تستهدف الأنشطة جميع فئات المواطنين من أهالي المحافظة، وأن يستفيد من خدماتها كل فرد من أفراد المجتمع.

كما أشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة ستشمل إطلاق قوافل طبية وتوعوية ومعارض للسلع والحرف اليدوية وخدمات السجل المدني وفعاليات ثقافية وترفيهية وأنشطة ودورات تدريبية وتوزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار، عقدت هند عبد الحليم، اجتماعا تنسيقيا موسعا مع مسؤولي الأجهزة المعنية بالمحافظة وذلك لتوضيح أهداف المبادرة وتوزيع الأدوار والإعداد ليوم التدشين.

كما حددت نائب المحافظ، مهام كل جهة خلال الحفل وكذا فعاليات المشروع والمساهمات والأنشطة والفعاليات التي ستنظمها كل منها، مؤكدة على أهمية المشروع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتكامل جهود أجهزة المحافظة لرفع مستوى معيشتهم.

ودعت نائب المحافظ، الجهات الراغبة في المساهمة بالمشروع للتقدم والمشاركة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات والفعاليات المقرر تنظيمها.