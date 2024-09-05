بالأسماء.. ضخ كميات جديدة من المضادات الحيوية وموانع الحمل بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات جديدة لعدد من المستحضرات الدوائية المهمة بالسوق المصري، والتي شهدت نقصًا خلال الأسابيع الماضية، وخاصة للمضادات الحيوية، وأدوية علاج الأورام، وموانع الحمل.

ووفق الهيئة، فإن مؤشر توافر كميات إضافية من المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي، أشار لتوفير 287 مستحضرًا بنحو 109.3 مليون عبوة دوائية، منذ بداية أغسطس الماضي وحتى الآن.

يأتي ذلك في محاولة للعمل على استقرار سوق الدواء وعودته لطبيعته بعد أزمة حادة بدأت منذ الربع الأول من العام الجاري، في أعقاب تحرير سعر الصرف ومطالبة الشركات برفع أسعار منتجاتها تجنبًا لـ"خسائر".

وينشر الخليج 365 قائمة أدوية "المضادات الحيوية" و"موانع الحمل" و"أدوية علاج الأورام" التي جرى ضخها خلال الأيام الأخيرة:

* المضادات الحيوية:

AZROLID TABS 500MG (3 أقراص): تم ضخ 230,000 عبوة، بمعدل توافر 1.3 شهر.

AZROLID TABS 500MG (6 أقراص): تم ضخ 70,000 عبوة، بمعدل توافر 2.4 شهر.

DOXYCOST TABS 50MG: تم ضخ 4,000 عبوة، بمعدل توافر 1.5 شهر.

EPIZITHRO CAPS 500MG (3 كبسولات): تم ضخ 196,098 عبوة، بمعدل توافر 1.6 شهر.

FLOXAMO TABS 500MG (16 قرصا): تم ضخ 786,468 عبوة، بمعدل توافر 3.9 شهر.

FLUMOX CAPS 500MG (16 كبسولة): تم ضخ 1,567,479 عبوة، بمعدل توافر 2.6 شهر.

FLUMOX CAPS STRIPS 250MG (12 كبسولة): تم ضخ 81,912 عبوة، بمعدل توافر 4.2 شهر.

FLUMOX FILM C.TABS 1000MG (15 قرص): تم ضخ 406,440 عبوة، بمعدل توافر 2.6 شهر.

LEVOFLOXACIN FILM C.TABS 750MG (5 أقراص): تم ضخ 38,146 عبوة، بمعدل توافر 1.7 شهر.

MACROFURAN CAPS 100MG (30 كبسولة): تم ضخ 720,000 عبوة، بمعدل توافر 9.7 شهر.

SULBIN VIAL DRY 750MG 5ML: تم ضخ 388,689 عبوة، بمعدل توافر 1.4 شهر.

SUPRAX CAPS 200MG (8 كبسولات): تم ضخ 226,200 عبوة، بمعدل توافر 7.8 شهر.

SUPRAX CAPS 400MG (5 كبسولات): تم ضخ 848,000 عبوة، بمعدل توافر 6.9 شهر.

SUPRAX SUSP DRY 100MG 5ML 30ML: تم ضخ 261,500 عبوة، بمعدل توافر 1.0 شهر.

TRENCEDIA FILM C.TABS 200MG (30 قرص): تم ضخ 2,500 عبوة، بمعدل توافر 1.2 شهر.

TRIXAMARC VIAL IM .5G: تم ضخ 13,897 عبوة، بمعدل توافر 1.1 شهر.

TRIXAMARC VIAL IM 1G: تم ضخ 104,888 عبوة، بمعدل توافر 1.3 شهر.

TYGACIL V.IV INFUS. 50MG 10ML: تم ضخ 650 عبوة، بمعدل توافر 1.6 شهر.

TYMER SOLUT.OPHTH. 3MG 1ML 5ML: تم ضخ 376,866 عبوة، بمعدل توافر 3.1 شهر.

ULTRAMOX F.C.TABS 625MG (12 قرص): تم ضخ 13,835 عبوة، بمعدل توافر 2.1 شهر.

VIBRAMYCIN CAPS 100MG (10 كبسولات): تم ضخ 962,910 عبوة، بمعدل توافر 2.8 شهر.

ZAVICEFTA PDR V.IV 2/ .5G (10 قنينة): تم ضخ 830 عبوة، بمعدل توافر 2.6 شهر.

* أدوية علاج الأورام:

ADRICIN V.IV 10MG 5ML: تم ضخ 320 عبوة، بمعدل توافر 1.7 شهر.

ANASTROZOL SANDOZ FILM C.TABS 1MG (30 قرص): تم ضخ 6,000 عبوة، بمعدل توافر 3.6 أشهر.

CARBOTINOL V.IV DRY 150MG 15ML: تم ضخ 1,690 عبوة، بمعدل توافر 1.2 شهر.

CARBOTINOL V.IV DRY 450MG 45ML: تم ضخ 2,377 عبوة، بمعدل توافر 1.4 شهر.

EUPIZAR C.SOL IV INF 1G 26.3ML: تم ضخ 1,000 عبوة، بمعدل توافر 1.1 شهر.

EUTAXER V.IV 20MG 2ML: تم ضخ 821 عبوة، بمعدل توافر 3.5 أشهر.

EUTAXER V.IV 80MG 8ML: تم ضخ 532 عبوة، بمعدل توافر 2.1 شهر.

NOLVADEX TABS 10MG (30 قرص): تم ضخ 259,515 عبوة، بمعدل توافر 4.1 أشهر.

UNITAXEL VIAL 100MG 17ML: تم ضخ 1,324 عبوة، بمعدل توافر 1.3 شهر.

UNITREXATE VIAL IM/IV 500MG 20ML: تم ضخ 3,085 عبوة، بمعدل توافر 4.6 أشهر.

UNITREXATE VIAL IM/IV 50MG 2ML: تم ضخ 60,500 عبوة، بمعدل توافر 1.4 شهر.