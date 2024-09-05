قوافل طبية وأنشطة.. الجيزة: بحث آليات تدشين المشروع القومى للتنمية البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، باتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعداد لتدشين المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية.



وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، على ضرورة أن تستهدف الأنشطة جميع فئات المواطنين من أهالى المحافظة، وأن يستفيد من خدماتها كل فرد من أفراد المجتمع.



كما أشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة ستشمل إطلاق قوافل طبية وتوعوية ومعارض للسلع والحرف اليدوية وخدمات السجل المدني وفعاليات ثقافية وترفيهية وأنشطة ودورات تدريبية وتوزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية.



وفى هذا الإطار، عقدت هند عبد الحليم، اجتماعا تنسيقيا موسعا مع مسؤولي الأجهزة المعنية بالمحافظة وذلك لتوضيح أهداف المبادرة وتوزيع الأدوار والإعداد ليوم التدشين.



كما نائب المحافظ، مهام كل جهة خلال الحفل وكذا فعاليات المشروع والمساهمات والأنشطة والفعاليات التي ستنظمها كل منها، مؤكدة على أهمية المشروع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتكامل جهود أجهزة المحافظة لرفع مستوى معيشتهم.



ودعت نائب المحافظ كافة الجهات الراغبة فى المساهمة بالمشروع بالتقدم والمشاركة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الإستفادة من الخدمات والفعاليات المقرر تنظيمها.