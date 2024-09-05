مصدر: محمد أبو بكر باحث بالأوقاف ولا علاقة له بصعود المنابر - خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الداعية الشيخ محمد أبو بكر، أُحيل إلى باحث دعوة منذ عدة سنوات، وممنوع من صعود المنابر، بسبب آرائه وفتاواه الشاذة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "

"الخليج 365"، الخميس، إن الشيخ محمد أبو بكر عمل إمامًا لمسجد السلطان أبو العلا وبعد ذلك انتقل إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأُحيل إلى لجنة القيم بوزارة الأوقاف في مايو 2020 بسبب ما يصدر عنه من آراء تثير بلبلة، ومن ذلك الوقت أحيل إلى باحث دعوة بمديرية أوقاف القاهرة.

وأشار المصدر، إلى أن الشيخ محمد أبو بكر على ذمة العمل حاليا بمديرية أوقاف القاهرة ولم يحصل على إجازة، وممنوع من صعود المنابر، وليس له علاقة بالعمل الدعوي نهائيا.

وأثار الشيخ محمد أبو بكر الجدل، خلال اليومين الماضيين، بعد فتواه عن تربية القطط وتعقيمها.

وأكد "أبو بكر" أن أساس وجود القطط في الشارع وليس في المنزل، مشيرًا إلى أن الأموال التي تنفق عليها حرام وهناك بشر أولى من الحيوان بهذه الأموال، وجاء ذلك رد على إحدى المشاهدات التي سألته خلال برنامجه "إني قريب" عن تربية القطط وتفكير ابنتها في تعقيمها.

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