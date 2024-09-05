سرطان الجلد.. كيف تحدث الإصابة وطرق العلاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من المعلومات الخاصة بمرض سرطان الجلد، وسط معاناة الآلاف حول العالم منه.

ويعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ولكنه أيضًا أحد أكثر الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وذكرت الهيئة أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد؛ لذلك يجب التأكد عند الخروج من حماية البشرة من أشعة الشمس.

على الرغم من أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد، إلا أنه قد يصيب الأشخاص من جميع أنواع البشرة، ويمكن للأفراد ذوي أنواع البشرة الداكنة أن يصابوا بسرطان الجلد، وغالبًا ما يتم اكتشاف السرطان لدى هؤلاء الأفراد في مرحلة متأخرة.

ويبدأ ظهور سرطان الجلد على الجلد من الخارج؛ لذا يمكن الكشف عنه مبكرًا عن طريق إجراء فحص ذاتي للجلد، وفي حالة وجود بقعة على الجلد تنمو أو تنزف أو تتغير بأي شكل من الأشكال، يجب استشارة الطبيب.

كما يمكن علاج سرطان الجلد بشكل كبير عندما يتم اكتشافه في وقت مبكر.

ووفق موقع مايو كلينك، فإنه لتشخيص سرطان الجلد، يُمكن أن يَقوم الطبيب بفحص الجلد، فقد يَنظر طبيبك إلى بشرتك لتحديد ما إذا كانت التغيرات الجلدية قد أدت إلى سرطان جلد، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات للتحقق من هذا التشخيص.

كما يمكن إزالة عينة من الجلد المشكوك فيه لاختباره.

وغالبا ما يتطور سرطان الجلد على البشرة التي تتعرض للشمس بكثرة، لكنه -وفقا لموقع "مايو كيلنيك"- يظهر أحيانا في مناطق من الجلد لا تتعرض عادة لأشعة الشمس.

يبدأ سرطان الجلد عندما تحدث مشكلة في الخلايا وتتحول لخلية سرطانية؛ فتبدأ بالانقسام من دون السيطرة عليها. وقد يحدث في الخلايا القاعدية للجلد، أو الخلايا الحرشفية، أو الخلايا الصباغية أو خلايا ميركل.

وستختلِف خيارات العِلاج لسرطان الجلد وآفات الجلد المُحتَمِلة التَّسرطُن والمعروفة بالتَّقرُّن الشعاعي، بناء على حجم، ونوع، وعُمق ومكان الآفات. وقد لا يتطلَّب سرطان البَشرة البسيط والمُقتصِر على سطح الجلد علاجًا أكثر من عينة جلدية أولية تُزيل النُّمو بالكامل.