نزعا أحشاء المجني عليه كل عضو على حدة.. مرافعة النيابة في قضية طفل شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، فيديو مرافعة النيابة في القضية رقم 9800 لسنة 2024، جنايات قسم أول شبرا الخيمة بشأن واقعة "طفل شبرا"، والمعروفة إعلاميًا بـ"الدارك ويب".

وقال ممثل النيابة العامة في مستهل مرافعته أمام المحكمة: إننا أمام جريمة لم يأتي الزمان بمثلها حيث اجتمعت فيها الخسة والندالة، حيث الإثم الكبير الذي لا نظير له ولا مثيل".

وقال ممثل النيابة، إن المتهمين نزعا أحشاء المجني عليه كل عضو على حدة، ليتسابقا على بيعه في ميدان الوحشية والبربرية، قائلا: "المتهم فعل جريمة نكراء الحيوان يخجل أن يفعلها".

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم الثاني بقتل طفل شبرا الخيمة، هو نبتة شيطانية يتلذذ برؤية الدماء، وأن الشيطان تلبس عقل الغلام "المتهم الثاني" الذي كان يقيم في دولة الكويت، فيما نفذ الجريمة المتهم الثاني واصفه بالحوش في صورة إنسان.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهميْن بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتخاذ إجراءات محاكمتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.