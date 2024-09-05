لو بنتي عايزة كده مش همنعها.. أول شكوى رسمية ضد محامي "المساكنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تقدم عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، بشكوى رسمية ضد المحامي هاني سامح، بعد حديث الأخير عن فكرة المساكنة قبل الزواج باعتبارها حرية شخصية.

وقال "هريدي"، في تصريحات إلى الخليج 365، الخميس، إن ما قاله الزميل يتنافى تمامًا مع الأعراف المجتمعية ومبادئ الأديان السماوية، معربًا عن استنكاره لتصريحات المحامي هاني سامح التي أدلى بها مؤخرا وأثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن المحامي هاني سامح قال في تصريحات تلفزيونية إنه مع فكرة المساكنة قبل الزواج معتبرا أنها حرية شخصية وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر لن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.

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