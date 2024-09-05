شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على تكثيف حملات السرفيس لمواجهة مخالفات تقسيم خطوط السير والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكثيف الحملات الدورية المفاجئة على المواقف والطرق لضبط منظومة السرفيس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بمواصلة حملات القضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكلف المحافظ، رئيس جهاز السرفيس، بمتابعة انتظام العمل داخل كافة المواقف العمومية نطاق المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونوه أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط الآتية: 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على أرقام 01016050453.

يُذكر أن الحملات التي نفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة، على مدار يومين، أسفرت عن ضبط 110 حالات مخالفة متنوعة لسائقين، وذلك بشوارع ومحاور (جامعة الدول، السودان، جامعة القاهرة، الدقى، البطل أحمد عبدالعزيز، فيصل، المشابك، ربيع الجيزى، العشرين، مزلقان ناهيا وأرض اللواء، اللبينى، الملكة، المساكن).