شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى مسئولى مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إيمان رشوان عضو مؤسس مجلس الأمناء بمؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت ومسئول متابعة وتنفيذ مشروعات التنمية مع الوزارة، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



استعرض مؤسسة مودة خلال اللقاء نموذج المؤسسة في التنمية والتطوير بمراكز الشباب، وخاصة مركز شباب الإمامين والتونسي، دليل عمل قطاع التنمية بمراكز الشباب، الجمهور المباشر من المشروعات والمستفيدين، التمكين الاقتصادي للمرأة.

كنا تم عرض مكون تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، مكون دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والقائمة، مكون مسرح عرائس مودة، الأنشطة الكشفية، ورش تنموية لأولياء الأمور من الأمهات، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتطرق الاجتماع إلي مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية التعاون مع مؤسسة "مودة" بهدف تأهيل سكان المناطق المحيطة بتلك المساجد وتنميتهم في كافة الجوانب الحياتية، في ضوء مبادرة فخامة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصري ومبادرة حياة كريمة التي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافياً واجتماعياً وتنمويًا.



وثمن الوزير على تجرية التعاون مع مؤسسة مودة سواء على صعيد برامج بناء القدرات و التمكين الإقتصادي من خلال مشروع ” إنتاچ ” ووحدته الإنتاجية ألوان الخير للكروشيه والمكرمية ، ومشروع تأهيل الشباب إلى سوق العمل، ونموذجها المقدم في أندية الفتاة، فضلاً عن دعم المشروعات الحرفية القائمة في المنطقة.