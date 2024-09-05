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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم روتينا صحيا للأطفال للاستعداد لليوم الدراسى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن روتين منظم وصحي يساعد الأطفال على الاستعداد لليوم الدراسي حيث يشمل :-
1- الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.
2- تفريش الأسنان.
3 - تناول وجبة إفطار مغذية وصحية.
4 - تجهيز الأدوات المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.
5 - الحرص على ارتداء زي مدرسي مريحًا ومناسبا للطقس.
6 - تأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.
روتين صحى للأطفال للاستعداد لليوم الدراسى
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