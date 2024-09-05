شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم روتينا صحيا للأطفال للاستعداد لليوم الدراسى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن روتين منظم وصحي يساعد الأطفال على الاستعداد لليوم الدراسي حيث يشمل :- 1- الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم. 2- تفريش الأسنان. 3 - تناول وجبة إفطار مغذية وصحية. 4 - تجهيز الأدوات المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة. 5 - الحرص على ارتداء زي مدرسي مريحًا ومناسبا للطقس. 6 - تأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.

روتين صحى للأطفال للاستعداد لليوم الدراسى

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