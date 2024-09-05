شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل والد رابع الثانوية الأزهرية المتوفى للتعزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، على استقبال‏ ياسر إبراهيم حسانين، والد الطالب إبراهيم ياسر، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية على أصحاب ذوى البصائر فى الشهادة الثانوية الأزهرية، الذى وافته المنية بعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان، وذلك خلال استقبال فضيلته للطلاب الأوائل فى الثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه ومواساته لوالد الطالب الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل جِدَّه واجتهاده شفيعًا له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديه وأسرته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.