شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد قطر بمعرض الطيران: العلمين مدينة جذابة و سياحية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المقدم طيار فهد مبارك، رئيس الوفد القطرى بمعرض الطيران والفضاء بالعلمين، أنه سعيد للغاية بتواجده في مصر، معبرا عن تقديره الكامل لزيارة الرئيس السيسى لجناح دولة قطر في حفل الافتتاح.

وأضاف رئيس الوفد القطرى، خلال تصريحات لـ الخليج 365 ان مدينة العلمين مدينة جذابة، ومدينة سياحية بامتياز، مشيرا إلى سعادته الكامل وفريقه بحضوره النسخة الاولى من معرض الطيران والفضاء.



