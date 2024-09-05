شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، عقب اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تعمل كنترولات الثانوية العامة حاليا على إنهاء نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى من حيث التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2024 قريباً.



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وحصل الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس، وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصل عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.