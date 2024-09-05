شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توافق بين الصين وأفريقيا على الشراكة فى مجالات متعددة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم شهد مداخلات كثيرة، وكان أهمها مداخلة الرئيس الصيني، الذي أرسى مجموعة من التعهدات للتعاون بين الصين وأفريقيا.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "أهم شيء واضح هو توافق الصين وقارة أفريقيا على ضرورة العمل المشترك والشراكة في مجالات الصناعة والزراعة والإنتاج، في إطار التحديات الضخمة التي تواجهها دول العالم النامية"، مشيرا وجود رغبة حقيقية بين هذه الدول للشراكة مع بعضها البعض والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها".



أكد، أن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة كانت في منتهى القوة، إذ دعى إلى أن يكون هناك نظام مالي جديد يخفف من الأعباء التي تعاني منها دول العالم منها، مثل تزايد أعباء الديون وارتفاع سعر الفائدة وعدم القدرة على الوصول لتمويل ميسر يحقق التنمية والرخاء لشعوبها، وبالتالي، فإن كل الدول النامية أصبحت مكبلة بنفس التحديات.