شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومستندات التقدم لوظائف مترو الأنفاق.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشروط العامة لشغل الوظيفة:- ذكور فقط.- المؤهل العلمى المطلوب: مؤهل عالى مناسب.- السن: لا يزيد السن عن (35 عام) وقت التقديم للمسابقة.- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.- الإلمام باللغة الانجليزية (القبول لا يقل عن 50% من نتيجة إختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).- إجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة) واجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغ للتعيين.- إجتياز الإختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).- إجتياز الإختبارات الشخصية.- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.- يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية والليلية.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:- صورة من المؤهل الدراسى والموهلات الاخرى التى حصل عليها {إن وجدت}.- صورة من موقف التجنيد.- صورة من بطاقة الرقم القومى.- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.- صورة شهادات خبرة (إن وجد).- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة (9 صباحاً) وحتى الساعة ( 1 ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من ( 4/ 09 / 2024) حتى ( 9/ 09 / 2024).



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