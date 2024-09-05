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شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومستندات التقدم لوظائف مترو الأنفاق.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشروط العامة لشغل الوظيفة:- ذكور فقط.
- المؤهل العلمى المطلوب: مؤهل عالى مناسب.
- السن: لا يزيد السن عن (35 عام) وقت التقديم للمسابقة.
- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.
- الإلمام باللغة الانجليزية (القبول لا يقل عن 50% من نتيجة إختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).
- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).
- إجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة) واجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغ للتعيين.
- إجتياز الإختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).
- إجتياز الإختبارات الشخصية.
- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.
- يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.
- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية والليلية.
- صورة من المؤهل الدراسى والموهلات الاخرى التى حصل عليها {إن وجدت}.
- صورة من موقف التجنيد.
- صورة من بطاقة الرقم القومى.
- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.
- صورة شهادات خبرة (إن وجد).
- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).
تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة (9 صباحاً) وحتى الساعة ( 1 ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من ( 4/ 09 / 2024) حتى ( 9/ 09 / 2024).
وظائف المترو
وظائف المترو
- المؤهل العلمى المطلوب: مؤهل عالى مناسب.
- السن: لا يزيد السن عن (35 عام) وقت التقديم للمسابقة.
- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.
- الإلمام باللغة الانجليزية (القبول لا يقل عن 50% من نتيجة إختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).
- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).
- إجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة) واجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغ للتعيين.
- إجتياز الإختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).
- إجتياز الإختبارات الشخصية.
- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.
- يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.
- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية والليلية.
المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:
- صورة من المؤهل الدراسى والموهلات الاخرى التى حصل عليها {إن وجدت}.
- صورة من موقف التجنيد.
- صورة من بطاقة الرقم القومى.
- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.
- صورة شهادات خبرة (إن وجد).
- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).
تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة (9 صباحاً) وحتى الساعة ( 1 ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من ( 4/ 09 / 2024) حتى ( 9/ 09 / 2024).
وظائف المترو
وظائف المترو
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