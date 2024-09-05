شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: إجراءات ملف الحبس الاحتياطى تتفق مع أجواء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي من إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مخرجات الحوار الوطني تتم برعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي للحوار، متابعًا: «مما لا شك فيه أن أجواء الحوار الوطني ما كانت لتتم لولا رعاية الرئيس السيسي، ملف حقوق الإنسان في مصر ودعمه ورعايته هو ملف وطني خالص».

وواصل: «ملف حقوق الإنسان يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم وبرعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وكل أدوات الملف تعلي من شؤون الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية، فالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن 151 من الأشخاص ذوي السن الحديث، بها اتفاق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح وتدعو للحوار وتبادل الآراء».