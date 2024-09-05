شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويهنئهم على تفوقهم ونجاحهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

كرَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ‏أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، اليوم الخميس، وذلك ‏بمقر مكتبه في مشيخة الأزهر، حيث استقبل فضيلته الطلاب وأولياء الأمور، ‏لتكريمهم وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه خلال مسيرتهم التعليمية في مرحلة التعليم ‏قبل الجامعي.‏

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنَّ الطلاب الأوائل يمثلون جيلًا أزهريًّا متميزًا من بين ‏أقرانهم، وهم يعبرون عن جيل كامل من زملائهم طلاب الأزهر الذين نشأوا على ‏مناهج الأزهر التي خرجت على مدى تاريخ الأزهر العريق علماء أجلاء ملأوا الدنيا ‏علمًا ونورًا، وهذا التكريم لا يكافئ ما بذله هؤلاء الطلاب وأسرهم من جهد واجتهاد ‏لكنه تقديرٌ من الأزهر لأبنائه وتعبيرٌ عن وقوف الأزهر إلى جانب أبنائه واعتزازه ‏بهم وبتفوقهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية ليكونوا سواعد ‏للبناء في وطننا العزيز مصر.‏

من جانبهم، أعرب الطلابُ المكرَّمون عن حبهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر ‏وشكرهم لفضيلته على هذا التكريم، وأن لقاء شيخ الأزهر كان حلمًا لهم تحقق اليوم، ‏وهذا التكريم يدفعهم للتفوق والتميز دائمًا ويشعرهم بحرص مؤسسة الأزهر على ‏رعاية أبنائها، داعين زملاءهم من الطلاب إلى الاجتهاد والمثابرة وطلب العلم بحب ‏وشغف، إعمالًا لتعاليم ديننا الحنيف وتقديره للعلم وأهله، وخدمة لديننا ووطنا ورفع ‏رايته دائمًا والمساهمة في بنائه والارتقاء به.‏