شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل لسفير الأردن: حريصون على تدريب عمالنا على احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة، فى بداية اللقاء أكد الوزير جبران، على عُمق العلاقات المصرية الأردنية فى كافة المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل، كما أكد السفير أمجد العضايلة على أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردنى منذ زمن طويل، وبحث الجانبان كافة أليات التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة استكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية فى الأردن، بشكل عام، لتكون قانونية ومشروعة، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الحكومة الأردنية فى هذا الشأن.

وفى حديثه أشار وزير العمل محمد جبران، إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة، فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب المصرى على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن التشجيع على الاستثمار المحلى والأجنبى، فى ظل بيئة عمل لائقة، ومواجهة أى عقبات قد تواجهه.

من جانبه أثنى السفير الأردنى، على جهود الدولة المصرية فى البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة، مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن تشييدها فى هذا الوقت من الزمن والتحديات، يُعتبر معجزة بكل المقاييس، كما أشار إلى دور العمالة المصرية فى الأردن، وأن المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومًة وشعبًا تعتز بوجود العمال المصريين على أراضيها، كونهم أبناء دولة شقيقية، ويتصفون بالإخلاص فى العمل.

شارك فى الاجتماع من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.