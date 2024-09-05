شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لكوبرى التسعين بالقاهرة.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تجديد وإحلال لخطوط مياه الشرب بمنطقة شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمسطح كوبرى التسعين بالاتجاه من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة، وذلك على النحو التالى..

▪ القادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى يسلك مطلع كوبرى التسعين، واستخدام مطالع ومنازل كوبرى التسعين وصولاً للطريق الدائرى تجاه طريق السويس.

▪ على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 6/9/2024 ولمدة 20 يوما.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



