شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح السكر بمعرض أهلا مدارس 2024 الرئيسيى بـ27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض أهلا مدارس الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية وطرح السكر بـ27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها كما تطرح الوزارة لأول مرة زجاجة زيت طعام زنه لتر بـ50 جنيها.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتوفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بمعرض "أهلا مدارس" حيث سيتم مد المعرض بكافة المنتجات من خلال كبرى الشركات المشاركة أول بأول وسيتضمن المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلاب والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسى الجديد، كما تحرص الوزارة على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين