شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تنهى أعمال جناحها فى معرض الطيران الدولى بمدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

انتهت اليوم الخميس ، فعاليات جناح وكالة الفضاء المصرية بنجاح كبير، حيث استقبل الجناح اعدادا كبيرة من الزائرين من مختلف رؤساء وكالات الفضاء الأجنبية والعربية ورؤساء وممثلي والشركات المعنية بصناعة وتكنولوجيا وتشغيل الأقمار الصناعية وتسويق منتجاتها .

و قام فريق متخصص من مهندسي الوكالة بشرح وافر لكل الزوار علي مدار فترة المعرض المقام خلال الفترة من 3 الي 5 سبتمبر، لكافة أهداف ومعامل ومنتجات الوكالة على مستوى التصنيع والتصميم والتشغيل والتحكم والتدريب والتسويق.



