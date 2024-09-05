شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد معرض أهلًا مدارس ويوجه بتوفير المستلزمات والسلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على تفقد معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بارض المعارض بمدينة نصر ووجه الوزير باستمرار توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بالمعرض الرئيسى والمعارض الفرعية بالمحافظات وطرحها باسعار مخفضة

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض اهلا مدرارا الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية و طرح السكر ب 27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها كما تطرح الوزارة لأول مرة ك زجاجة زيت وزن لتر ب 50 جنيها



كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتوفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بمعرض أهلا مدارس " حيث سيتم مد المعرض بكافة المنتجات من خلال كبرى الشركات المشاركة أول بأول وسيتضمن المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلاب والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد ، كما تحرص الوزارة على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين