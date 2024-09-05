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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة للشهادة الثانوية الأزهرية دور ثان بنجاح ‏‏67.52%‏

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور ‏الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي) وثانوية معاهد فلسطين، ‏للعام الدراسى 2023/2024م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى للدور الثانى 69.48%، بينما بلغت نسبة النجاح ‏للقسم العلمى فى الدور الثانى 64.21%، بنسبة نجاح عامة للدور الثانى للقسمين ‏‏67.52%. بينما بلغت نسبة النجاح فى ثانوية معاهد فلسطين للدور الثانى ‏‏100%.‏

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق فى المرحلة ‏الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني.‏

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبد الغنى أن عدد من تقدموا لامتحانات الدور ‏الثانى بالقسمين العلمى والأدبى بلغ (52793) طالبًا وطالبة، حضر منهم ‏‏(52760) طالبًا وطالبة، نجح منهم (35622) طالبًا وطالبة. ‏بينما تقدم ‏لامتحانات الدور الثانى فى معاهد فلسطين (4) طلاب نجحوا جميعًا.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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