شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: جميع المحافظات تنظم معارض أهلًا مدارس والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمعرض "أهلا مدارس 2024 " الرئيسى بمدينة نصر بأرض المعارض والذي تم افتتاحه اليوم تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية ويستمر حتي ٢٠ سبتمبر بمشاركة ٢٠٠ عارضاً، ويوفر العارضين المستلزمات والادوات المدرسية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق، و تتراوح من 20 إلى 30 %.



جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بارض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجه الوزير باستمرار توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بالمعرض الرئيسى والمعارض الفرعية بالمحافظات وطرحها باسعار مخفضة.

وأضافت منال عوض أن جميع المحافظات بدأت منذ أيام إنشاء العديد من معارض " أهلاً مدارس " بالتعاون مع الغرف التجارية وجهات وزارة التموين والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف التسهيل علي المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

مشيرة إلي وجود توجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين خلال اجتماعه الأخير لمجلس المحافظين بتقديم الامكانيات اللازمة والمتاحة لدي المحافظات لتوفير قطع الأراضي اللازمة لاقامة والتوسع في المعارض الخاصة ببيع جميع السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنين مثل " أهلاً رمضان " و" أهلاً مدارس " في كافة القري والمدن واتاحة منافذ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين تزامنا مع قدوم العام الدراسي وغيرها من المناسبات المختلفة .



