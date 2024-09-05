شكرا لقرائتكم خبر عن السباح محمد الحسينى: سعيد بمشاركتى بملتقى أولادنا ويؤكد: الإعاقة إعاقة فكر وليست في الجسد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السباح محمد الحسيني، عابر المانش، عن سعادته فى المشاركة فى فعاليات ملتقى أولادنا الدولي في نسخته الثامنة.

وقال سباح المانش، لليوم السابع، إنه القى كلمه خلال الافتتاح، تحدث فيها عن تجربته في عبور بحر المانش عام 2022 خلال 12 ساعة ودقيقتين.

وقال "الحسيني" ، إنه قام بمحاولة فردية لعبور بحر المانش في سنة 2017، ووقتها كان عمره 17 عاما، وقطع 17 كيلو في 7 ساعات متواصلة، مضيفا: قمت بمحاولة ثانية فى السادس من أغسطس 2022 من خلال فريق تتابع، والحمد لله نجحنا فى قطعها خلال 12 ساعة ودقيقتين، واصبحت وانا أول واحد من متلازمه داون سندروم في العالم يعبر بحر المانش".

وأشار محمد الحسينى إلى أنه أول إعلامي مقدم برنامج في موقع وتلفزيون كوره بلس، مؤكدا فى رسالة للجميع، أن "الإعاقة إعاقة فكر وليست في الجسد، ممكن الأذن لا تسمع والعين لا ترى ولكن القلب يرى ويسمع، وهناك مشاهير حولوا الاعاقه إلى أعجاز وانجاز مثل طه حسين وتوماس إديسون وغيرهم".

وأكد الحسينى أنه لم يفعل أي شيء بالصدفة، لكن بالعمل الشاق، وقال إن "النجاح 1% منه موهبة، و99% منه جهد، ونقطة ضعفنا الكبرى هي الاستسلام".