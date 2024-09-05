شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توجيهات الرئيس السيسى باستمرار المعارض وطرح المنتجات بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، مشيرا الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة و اللواء وليد ابو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بأرض المعارض مدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويأتي المعرض الرئيسي هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة.

ويقام معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 20 سبتمبر الجاري، على مساحة 6000 متر بمشاركة 200 عارضًا متنوعًا، ويشمل اقسام للملابس، والأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية والشنط، والأدوات الإلكترونية المدرسية، وقسم شركات الاتصالات والحلول الالكترونية والحلول المالية، بالإضافة إلى قسم السلع الغذائية، ويفتح المعرض ابوابه للجمهور بدءا من يوم غداً الجمعة 6/9/2024 يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساء.

كما تفقد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أجنحة المعرض المختلفة، وأجرى حديثًا مع العارضين حول جودة المنتجات وأسعارها، ونسبة المكون المحلي في هذه المنتجات، وأشاد بجودة المعروضات محلية الصنع، مؤكدا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية، وإعلان كافة العارضين عن الاسعار قبل وبعد التخفيض ، كما تفقد الوزير قسم المنتجات والسلع الغذائية المُقدمة بأسعار مُخفضة للمواطنين، وتفقد جناح الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمقام على مساحة 300 متر بمشاركة 15 شركة تابعة، كما حرص الوزير على زيارة منافذ ذوي الهمم، وتفقد جناح هيئة البريد المصري بالمعرض، وكذلك أجنحة شركات المحمول، والتي تأتي في أطار أهمية التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

ومن الجدير بالذكر انه تم الاتفاق على تقديم جميع خدمات هيئة البريد بتخفيض 50% خلال المعرض