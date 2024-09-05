حدث في 8 ساعات| رئيس الأركان يتفقد القوات على الحدود مع غزة.. وإحالة محام "المساكنة" للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها: غرفة شركات السياحة تكشف عن التكلفة المتوقعة لرحلة العمرة هذا الموسم..و المحامين تحيل المحامي هاني سامح إلى التحقيق.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

غرفة شركات السياحة تكشف عن التكلفة المتوقعة لرحلة العمرة هذا الموسم

كشف باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، عن التكلفة المتوقعة لرحلة العمرة هذا الموسم.

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شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويهنئهم على تفوقهم ونجاحهم

كرَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ‏أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، اليوم الخميس، وذلك ‏بمقر مكتبه في مشيخة الأزهر، حيث استقبل فضيلته الطلاب وأولياء الأمور، ‏لتكريمهم وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه خلال مسيرتهم التعليمية في مرحلة التعليم ‏قبل الجامعي.

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تنسيقية شباب الأحزاب تثمن قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها قرار إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطيا ، في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني، والذي يؤكد علي الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي.

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وزير العمل يبحث مع سفير الأردن تصويب أوضاع العمالة المصرية

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

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ذاكرة الأمة في 100 عام.. مجلة المصوّر تستعد للاحتفال بمئويتها بعدد تذكاري واحتفالية

تستعد مجلة المصور بمؤسسة دار الهلال الصحفية، للاحتفال بمرور 100 عام على صدورها، إذ صدر العدد الأول منها في 24 أكتوبر 1924.

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الفريق أحمد خليفة: رجال القوات المسلحة يحملون على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن تراب الوطن

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الارتكازات الأمنية بمدينة رفح.

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صور.. رئيس الأركان يتناول الغداء مع عناصر تأمين إحدى النقاط بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

شارك الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المقاتلين تناول وجبة الغذاء داخل إحدى نقاط خط الحدود الدولية.

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بسبب إباحته المساكنة.. نقيب المحامين يحيل المحامي هاني سامح إلى التحقيق

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.

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وزيرة التنمية المحلية تستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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لو بنتي عايزة كده مش همنعها.. أول شكوى رسمية ضد محامي "المساكنة"

تقدم عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، بشكوى رسمية ضد المحامي هاني سامح، بعد حديث الأخير عن فكرة المساكنة قبل الزواج باعتبارها حرية شخصية.

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الإفراج عن 151 متهما.. السيسي يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

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صور.. قبول أول دفعة بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع في مجال صناعة الطائرات

وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

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رئيس الوزراء: أفريقيا تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.

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