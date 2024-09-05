أسعار شرائح الكهرباء.. بيان بالزيادات الجديدة وقيمة خدمة العملاء لجميع الفئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من شهر أغسطس الماضي بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع وتطبق على فواتير شهر سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة.

وأوضح الجهاز أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لجميع الاستهلاكات بجانب الإعلان عن مقابل خدمة العملاء والتمغات والتي جاءت كالتالي:

أولا: الاستهلاك المنزلي:-

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا).

-الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).

-الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا).

-الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا).

-الشريحة الخامسة من 351 كيلووات إلى 650 كيلو وات (195 قرشا).

-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش). -الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).

ثانيا: أسعار شرائح الاستهلاك التجاري بعد الزيادة الجديدة:-

-الشريحة الأولى من صفر إلي 100 كيلو وات ساعة بـ 85 قرشًا بدلا من 65 قرشًا.

-الشريحة الثانية من 101 كيلووات ساعة إلي 250 كيلووات ساعة ب168 قرشا بدلًا من 136 قرشا.

-الشريحة الثالثة من 251 كيلو وات ساعة إلى 600 كيلو وات ساعة ب 220 قرشا بدلًا من 150 قرشا.

-الشريحة الرابعة من 601 كيلو وات ساعة إلي 1000 كيلو وات ساعة ب 227 قرشًا بدلا من 165 قرشا.

-الشريحة الخامسة والأخيرة والتي يستهلك فيها أكثر من 1000 كيلو وات ساعة ب233 قرشا بدلا من 180 قرشا.

ثالثا: مقابل خدمة العملاء للقطاع المنزلي:-

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "جنيه".

-الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "2 جنيه".

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "6 جنيهات".

-الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "11 جنيه".

-الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "15 جنيها".

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات "25 جنيها".

- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات "40 جنيها".