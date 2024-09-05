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ياسمين عز: المساكنة بدون زواج حرام.. لا اجتهاد ولا آراء في الثوابت والعقيدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز، على حالة الجدل بسبب تصريحات بعض الفنانات عن المساكنة والصلاة والحجاب.

خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، قالت عز: "لا مجادلة ولا نقاش في الثوابت والعقيدة، كلنا يعرف أن الصلاة فريضة والحجاب فرض والمساكنة حرام بصحيح الآراء، الدين ليس به وجهات نظر وآراء متباينة".

أضافت مقدمة "كلام الناس": "رأيك في الدين احتفظي بيه لنفسك يا مدام قدام مرايتك وانتي بتحطي رموش الجمل وكونسيلر الساعة الرملية وتايهة في علبة مكياجك

وأضافت: "اللي اخترع المساكنة واحد مش عايز يتجوز واحدة قالها تعالي انت هتبقي مراتي، صدقته وراحت، ده تعريف مؤدب وبسيط، فيه تعريف آخر غير مؤدب أنا مش هقوله".

وتابعت ياسمين عز: "المساكنة يعني اثنين مش متجوزين عايشين في بيت واحد مع بعض، إحنا ليه مكسوفين نقول الكلام بمعناه الحقيقي، ده مش عيب، ده حرام، وإهانة للمرأة، أين دينك؟!".

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MO Nasa

MO Nasa

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