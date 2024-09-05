مبروك عطية: الدين أقر المساكنة ولكن بين الزوجين بعد عقد قران متكامل الأركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على حالة الجدل بعد التصريحات بشأن المساكنة بين الرجل والنساء، لافتا إلى أن الدين أقرَّ المساكنة ولكن بين الزوجين.

وأضاف عطية، خلال تصريحات تلفزيونية: "الدين أقر المساكنة فقط بين الزوجين بعد عقد قران متكامل الأركان مبني على القبول والشهود، ياخدها ويسكنوا مكان بالمودة والرحمة".

تابع الدكتور مبروك عطية: اللي بيقول أبو حنفية أقر بالمساكنة وأباحها، هو أبو حنفية جوز عمتك؟!، ألف باء فى العلم والأدب ألا ننسب إليه جريمة إباحة المساكنة بين أجنبي وأجنبية ده لو بعض الأئمة عندهم بعض الهفوات الصغيرة مش احنا اللى نقدر نوصلها أو نفندها"

وفي سياق متصل، أكد عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق أن الحجاب فريضة وليس فرض، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا".