الجنح تقضي بحبس مجدي عبد الغنى سنتين بسبب امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي بحبس كابتن مجدي عبد الغني سنتين مع الشغل، وذلك في القضية رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي؛ لاتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

وكان أنور السمرجي المحامي وكيلا عن سامح سيد سيد أحمد ابن عم الكابتن أقام الدعوى سالفة الذكر واتهم، كابتن مجدى عبد الغنى بعدم تسليم حصة ميراث موكله في التركة المتمثلة في ريع واحدة من ثلاث محطات تزويد وقود بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وكانت صدرت عدة أحكام جنائية بإدانة الكابتن مجدى عبد الغنى؛ لعدم تسليمه الحصص الميراثية، والمتمثلة في محطات وقود وأراضي خاصة بالتركة.