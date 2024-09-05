"السبكي سرقني".. مؤلف يضعه في ورطة بسبب "فاصل من اللحظات اللذيذة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"السبكي سرق فكرتي" بهذه العبارة اتهم مؤلف المنتج أحمد السبكي بسرقة فكرة فيلمه الأخير "فاصل من اللحظات اللذيذة.

محام حضر إلى قسم شرطة الدقي وكيلا عن مؤلف اتهم "السبكي" بإلحاق الضرر بموكله وسرقة فكرة فيلمه الأخير.

أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي قال المحامي إن موكله اتفق -في وقت سابق- على إنتاج فيلم من تأليفه حمل اسم "عيشة هباب" لكنه فوجئ بسيناريو صادم.

أبريل 2024 طرح السبكي الفيلم في دور السينما مع تغيير اسمه إلى "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد محققًا إيرادات بلغت نحو 60 مليون جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إلى النيابة العامة للتحقيق.