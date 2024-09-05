شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بمدينة نصر يبدأ فى استقبال الجمهور غدا والان مع تفاصيل الخبر

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فى إقامة معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 20 سبتمبر الجاري، على مساحة 6000 متر بمشاركة 200 عارض متنوع، ويشمل اقسام للملابس، والأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية والشنط، والأدوات الإلكترونية المدرسية، وقسم شركات الاتصالات والحلول الالكترونية والحلول المالية، بالإضافة إلى قسم السلع الغذائية، ويبدأ المعرض فى استقبال الجمهور اعتباراً من غداً الجمعة 6/9/2024 يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساء.



اهلامدارس

‎وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح مساء اليوم الخميس برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر بأرض المعارض ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، على أن يستقبل الجمهور اعتباراً من غد الجمعة، ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى وقد تتراوح من 20 إلى 30%.



معرض أهلاً مدارس

‎جدير بالذكر ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين كان قد وجه باستمرار توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بالمعرض الرئيسى والمعارض الفرعية بالمحافظات وطرحها باسعار مخفضة كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض اهلا مدرارا الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية و طرح السكر بـ27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها كما تطرح الوزارة لأول مرة طرح زجاجة زيت طعام زنه لتر ب 50 جنيها.