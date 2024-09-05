شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المرحلة الرابعة لمشروع "1000 معلم كنسي" بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة دورة للآباء الكهنة والخدام والخادمات من أبناء الإيبارشية، وحملت شعار "طوّر"، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الرابعة لمشروع "1000 معلم كنسي"، وبدأت في الأول من الشهر الجاري وستستمر حتى الأول من أكتوبر القادم.

وتضمنت الدورة في أسبوعها الأول ورشتي عمل تحت عنوان "رصد الواقع" و"سمات بني الملكوت"، وذلك في ثلاث كنائس بالإيبارشية (مراكز).

وبلغ عدد المشاركين 320 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات.