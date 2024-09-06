بعد الزيادة الجديدة في الكهرباء.. ننشر رسوم خدمة العملاء لكل الشرائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من شهر أغسطس الماضي.

وينشر الخليج 365 شرائح خدمة العملاء الخاصة بالقطاع المنزلي والتي جاءت كالتالي:-

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "جنيه".

-الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "2 جنيه".

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "6 جنيهات".

-الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "11 جنيه".

-الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "15 جنيها".

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات "25 جنيها".

- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات "40 جنيها".

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتمد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق، بسعر التكلفة، بسعر موحد، بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء دون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة.