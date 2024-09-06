طمي أسواني وأسمنت وجبس.. أميرة بدر تكشف أغرب طلبات السبلايز وتطالب الوزراة بالتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقدت الإعلامية أميرة بدر، اشتراطات المدارس الخاصة لقائمة الأدوات المدرسية (سبلايز)، قائلة: "مطالب المدارس الخاصة غريبة وبقت عبء على أولياء الأمور".

وأضافت بدر، خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية النهار: "السوشيال ميديا بقت مليانة صور من طلبات المدارس الخاصة للسبلايز من أول الحضانة للثانوية، الطلبات مبالغ فيها والناس مش عارفة تعمل إيه، هتدخل جمعيات عشان المصاريف ولا السبلايز".

تابعت مقدمة "خلاصة الكلام": "طمي أسواني وأسمنت وجبس ومريلة ووتر بروف، لستة طويلة ولو مجبهاش في أول يوم مدرسة مش هيدخلها".

وأكملت: "كل المدارس الدولية والخاصة رفعت نسبة زيادة مصروفاتها الدراسية بالمخالفة لقرار الوزارة، مطالبة وزير التعليم بالتدخل السريع لوقف مهازل المدارس الخاصة".